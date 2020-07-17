Başkan Vekili Aslan’dan Hafıziye Mahallesi’ne ziyaret

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Hafıziye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçenin farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Bu kez ilçenin merkez mahallelerinden olan Hafıziye Mahallesi’ni ilgili birim müdürleriyle ziyaret eden Başkan Vekili Sinan Aslan, mahalle sakinlerine İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak gelen istek ve önerileri dinledi.

“Van’ın kalbi konumundayız”

İpekyolu ilçesi olarak Van’ın kalbi konumundaki bütün büyük cadde ve sokakların kendi sorumluluk alanlarında olduğunu belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Gerekli birimlere talimatları verdim. Yapı Kontrol, İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve diğer birimlerimizin hepsi çalışıyor. İlçemizdeki yolları onarıyoruz. Alternatif yollar açıyoruz. Kırsal ve merkez mahallelerimizde altyapı, drenaj, parke ve kilit taşı çalışmalarımız devam ediyor. Kaldırımlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıyoruz. Esnafın kaldırım işgalinin önüne geçmek için önlemler alıyoruz” diye konuştu.