Başkan Vekili Aslan’dan muhtaç aileye destek

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, zor durumda yaşayan 3 çocuk annesi kadına bir kez daha evinde ziyaret ederek; kira, ev ihtiyaçları ve gıda yardımı yapılması için talimat verdi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, daha önce inceleme amaçlı ziyaret ettiği ve geçtiğimiz günlerde yaşadıkları zor durumları basına yansıyan ailenin evine bugün tekrar konuk oldu. Zöhre U.’ya İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aylık yapılan para yardımının arttırılması talimatının verilmesinin yanı sıra yapılan sosyal inceleme sonucunda belediye ve kaymakamlık tarafından da kira, ev ihtiyaçları ve gıda yardımı yapılması talimatını veren Sinan Aslan, “İpekyolu Kaymakamlığı ve İpekyolu Belediyesi olarak sosyal devlet anlayışı ve geliştirdiği politikalarla vatandaşlarımızın her talebine cevap vermekteyiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız kendilerini asla yalnız hissetmesinler. Bunun için gereken her şeyi yapıyoruz. Onların huzur içinde olması bizim için önemlidir. Vatandaşlarımızın herhangi bir ihtiyacı olduğunda birlikte hasbıhal ederek bizden beklentilerini öğreniyor ve buna göre hareket ediyoruz. Ziyaretlerimize her zaman devam edeceğiz" dedi.