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Başkan Vekili Denli “Sağlığımızı elimizle riske atmayalım”

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, belediye hizmet binasında birimleri tek tek dolaşarak, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, belediye hizmet binası içerisinde tek tek birimleri dolaşarak maske, mesafe ve temizlik noktasında personele uyarılarda bulundu.

Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, belediye hizmet binasında birimleri tek tek dolaşarak, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, belediye hizmet binası içerisinde tek tek birimleri dolaşarak maske, mesafe ve temizlik noktasında personele uyarılarda bulundu. Ana hizmet binasında gerçekleştirilen denetimler kapsamında işi sıkı tutacaklarını belirten Başkan Vekili Faruk Denli, “Personelimiz bu konuda oldukça duyarlı. Bu duyarlılığı korona ile mücadele süresince tam şekilde göstermeliyiz” dedi.
Salgınla mücadelede temizlik, maske ve mesafenin önemli olduğunu belirten Başkan Vekili Faruk Denli, “Aylardır korona virüs ile ilk günden itibaren tüm ilçe genelinde mücadele veriyoruz. Asla bu konuda taviz vermememiz gerekiyor. Korona virüse karşı bizim gücümüz kurallara uymakta saklı. 7’den 70’e kurallara uymazsak göremediğimiz virüsten korunmamız mümkün olmaz. Şüphesiz, en değerli varlığımız sağlığımız. Sağlığımızı korumamız için birlikte mücadele vermekten başka çaremiz yok. O nedenle personelimizin ve vatandaşlarımızın özellikle maske, mesafe ve temizlik kuralına uyması gerekiyor. Bu bağlamda denetimlerimizi gerçekleştiriyor, kurallara uymayan arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz” diye konuştu.

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