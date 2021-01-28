Başkan vekili Limoncu, CHP’yi ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek’i makamında ziyaret etti. İlçe Başkanı Gürbilek, Belediye Başkan Vekili Limoncu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek “1,5 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ile uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanlığı’na vekalet eden Belediye Meclis Üyesi Özgün Limoncu, CHP Kuşadası İlçe Örgütü’nü ziyaret etti. Başkan Vekili Limoncu’yu, İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile İlçe Yöneticisi Serhan Cellat karşıladı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, CHP İlçe Örgütü ile Kuşadası Belediyesi’nin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar konuşuldu. İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde Kuşadası’nda büyük bir değişim seferberliğinin başladığına dikkat çekti.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Limoncu’nun ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, “Bizleri birleştiren en büyük hedef Kuşadalı hemşehrilerimize hizmet etmek. Hem Aydın Büyükşehir Belediyemiz hem de Kuşadası Belediyemizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İttifakımız İYİ Parti’nin ilçe yöntemi ile de uyumlu çalışıyoruz. Kuşadalılar genel olarak belediyelerimizden memnun. Hep birlikte daha birçok güzel işe imza atacağımızdan eminim. Bugüne kadar yürüttükleri çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.

