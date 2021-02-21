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Başkan Vekili Pehlivan: "Bugün itibariyle Menemen’de hizmetin startı verildi"

21.02.2021 23:43 | Son Güncelleme:
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Başkan Vekili Pehlivan: "Bugün itibariyle Menemen’de hizmetin startı verildi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki heyet ile birlikte Menemen Belediyesini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki heyet ile birlikte Menemen Belediyesini ziyaret etti. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Bugün itibariyle Menemen’de hizmetin startı verildi" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Menemen Belediyesini ziyaret etti. Bakan Kurum’u; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, MHP Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük karşıladı. Bakan Kurum, basına kapalı olan ziyarette ilçedeki projeler hakkında bilgi aldı. Toplantıda AK Parti İzmir Milletvekilleri de hazır bulundu.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Menemen Belediye başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen’de hizmetin startı bugün itibariyle verildiğini kaydetti. Pehlivan, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum sağ olsun çok uzun yıllardır bakan yüzü görmemiş Menemen Belediyesini ziyarette bulundu. Ayrıca çok uzun bir zaman dilimi bizimle geçirdi. Bizler Menemenimiz ile ilgili neler hayal ediyorsak projeler anlamında kendisine sunumlarda bulunduk" dedi.

15 Milyon Hibe Desteği
Pehlivan konuşmasına şu şekilde devam etti:
"Farklı farklı alanlarda kullanılmak üzere kendisinden Menemen için 15 milyon TL’lik hibe sözü aldık kendisinden. Bununla ilgili olarak kredi taleplerimizde oldu ve kredi içinde olumlu dönüşler aldık sağ olsun. Menemen’de tahsis istediğimiz alanlar oldu Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan, hazine ve maliye arazileriyle ilgili, onlarla ilgilide çok ciddi geri dönüşler aldık sağ olsun. Artık Menemen’de hizmetin başlamasıyla ilgili start bugünden itibariyle verilmiştir. Diğer bakanlıklarımızla birlikte de görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Menemenimize bu sadece Çevre ve Şehircilik bakanlığımızın Menemenimiz için koyacağı katkılardır. Diğer bakanlıklarımızdan da taleplerde olacak dediğimiz gibi artık Menemende yüzler gülüyor. Hizmetin startını verdik."

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