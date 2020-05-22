YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Yalçın ve Başkan Ekici maske dağıttı

Başkan Yalçın ve Başkan Ekici maske dağıttı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.05.2020 15:50 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici, Atatürk Bulvarı’ndaki esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak, Ramazan Bayramlarını kutladı.Başkan Yalçın ve Başkan Ekici, bayram boyunca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde partililerin de katıldığı programda güzergah boyunca esnafları tek tek ziyaret etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici, Atatürk Bulvarı’ndaki esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak, Ramazan Bayramlarını kutladı.
Başkan Yalçın ve Başkan Ekici, bayram boyunca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde partililerin de katıldığı programda güzergah boyunca esnafları tek tek ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Başkan Yalçın ve Başkan Ekici, maske hediye etti. Esnafın yanı sıra alışveriş yapanlar ve yol üstündeki vatandaşlarla da ayaküstü sohbet eden ikili, hem maske dağıttı hem de Ramazan Bayramlarını kutladı.
Esnaf ve vatandaşlar da maske hediyesi için Başkan Yalçın ve Başkan Ekici’ye teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Çocukların bayram hediyesi hazır

Çocukların bayram hediyesi hazır

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:13
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:56
Yatsı
21:32

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Berberler, destek bekliyor

Berberler, destek bekliyor

Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocukların 23 Nisan sevinci

Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocukların 23 Nisan sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.