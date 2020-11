Başkan Yalçın’a tarıma destek teşekkürü

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ilçedeki tarım ve hayvancılığa sağladığı katkılar nedeniyle Kayseri Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı tarafından teşekkür plaketi verildi.

Başkan Yalçın’ın göreve geldiği günden bu yana tarım ve hayvancılıkta yaptığı katkılar üreticilerden takdir görüyor. Talas çiftçilerine taş toplama makinesi, gübre karıştırma makinesi, mobil koyun banyoluğu, kabak toplama ve silaj makinesi, ücretsiz tohum desteği gibi çeşitli katkılarda bulunan Başkan Yalçın’a her kesimden övgü geliyor.

Son olarak Kayseri Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı ve beraberindeki heyet de Başkan Yalçın’ı makamında ziyaret ederek yapılan tarımsal faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür eden Günay Çakı, doğal yöntemlerle üretilen yoğurt, peynir, kaşar peyniri, sucuk gibi ürünleri hediye etti.

“ÇİFTÇİMİZ ÜRETSİN ÜLKEMİZ KALKINSIN”

Ülkenin tarımsal yönden kalkınmasına her zaman destek olacaklarını belirten Başkan Yalçın da, “Her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da ilçemiz çiftçilerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Çiftçimiz üretsin ki ülkemiz kalkınsın, dışa bağımlılık azalsın. Bu nedenle elimiz her zaman çiftçimizin ve köylümüzün üzerinde.” dedi.

Ziyaretin sonunda Günay Çakı, Başkan Yalçın’a hayvancılıkta üretimin simgesi kabul edilen inek maketli plaket takdim etti.