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Başkan Yalçın’dan anlamlı ziyaret

YOZGAT HABERLERİ  | 03.12.2020 17:13 | Son Güncelleme

Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Yozgat’ın Akdağmadeni’nde hizmet veren İlk Öykü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
Başkan Yalçın ziyarette Rehabilitasyon merkezinde eğitim ve öğretim gören öğrencilerle tek tek ilgilenerek öğrenciler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Burada yaptığı konuşmada "Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanlarındayız. Bu özel günün engelsiz bir yaşam için farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum.’’ dedi. Rehabilitasyon merkezindeki sınıfları gezen Belediye Başkanı Nezih Yalçın öğrencilerle sohbet ederek hediyelerini verdi.
Özel İlk Öykü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Ahmet Oba ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “ Belediye Başkanımız Uzm. Dr. Nezih Yalçın’a merkezimizdeki öğrencilerimize yakından gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

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