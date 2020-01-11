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  4. Başkan Yalçın’dan moral ziyaretleri

Başkan Yalçın’dan moral ziyaretleri

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Antalya’da kamp yapan Hes Kablo Kayserispor ve Talasgücü Belediyespor takımlarına moral ziyaretinde bulundu.Spor Toto Süper Ligde yer alan Kayserispor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Talasgücü Belediyespor takımlarına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın moral ziyaretinde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Antalya’da kamp yapan Hes Kablo Kayserispor ve Talasgücü Belediyespor takımlarına moral ziyaretinde bulundu.
Spor Toto Süper Ligde yer alan Kayserispor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Talasgücü Belediyespor takımlarına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın moral ziyaretinde bulundu. İkinci yarı öncesinde güç depolayan ve ikinci yarıya umutlu bakmak isteyen her iki takıma da ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştiren Yalçın, her iki takımada başarılar diledi.
Sabah saatlerinde Talasgücü Belediyespor yönetimi, teknik heyet ve futbolcuları ile bir araya gelen Yalçın, ardından Hes Kablo Kayserispor’un kamp yaptığı otele geçti. Hem Hes Kablo Kayserispor hemde Talasgücü Belediyespor takımları için başarı temennisinde bulunan Yalçın “Antalya’da kamp yapan her iki takımı da tebrik ediyoruz. Talasgücü Belediyespor ilk yarı 14 takım arasında 4.sırada bitirdi. Sabah saatlerinde takımımızı ziyaret ettik ve görüşmelerde bulunduk. Talasgücü Belediyespor’un şu anda ligde iyi durumda. Ligin ikinci yarısında şampiyonluk iddiamız her zaman olur. Ama ikinci yarıda ilk yarıdan daha da iyi olacağız.” dedi.
Hes Kablo Kayserispor’a da değinen başkan Yalçın “Kayserispor, Kayseri’mizin en önemli markası. Sıkıntılardan bir an evvel kurtulması lazım. Düşme tehlikesinde dense de ben takımımızın ligden düşeceğini düşünmüyorum. Her takımın yaşayabileceği olumsuzluklar maalesef bizimde başımıza geldi. Ama Kayseri tek yürek tek bilek oldu ve takımımızın arkasındayız. Bugün de burada kendilerine başarı temennilerinde bulunuyoruz. İnşallah ikinci devrede çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu arada hem yeni hocamıza hemde başkanımız Berna hanıma çok teşekkür ediyorum. Takımımın motivasyonu son derece güzel.” şeklinde sözlerini tamamladı.

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