Başkan Yanmaz tekstil atölyelerini ziyaret etti

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Gönüllü Koordinatörü Nursen Yanmaz ile birlikçe Akçakoca ilçesinde bulunan tekstil atölyelerini ziyaret etti.

Başkan Okan Yanmaz çalışanları işyerlerinde ziyaret ediyor. Yanmaz ve Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Gönüllü Koordinatörü Nursen Yanmaz ile birlikçe Akçakoca ilçesinde bulunan tekstil atölyelerine ziyaret gerçekleştirdi. Yanmaz, İlçemizde birçok kişiye iş istihdamı sağlayan atölye sahiplerine ziyarette bulunduklarını belirterek bu tür işletmelerin ilçemiz açısından büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Atölye çalışanlarına kolaylıklar dilerek Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Gönüllü Koordinatörü Nursen Yanmaz ve Kültür Müdürlüğü Personeli ile Maske ve fındık dağıttı.

