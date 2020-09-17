Başkan Yavaş Ankara’daki üniversitelerin rektörleriyle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’teki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Başkan Yavaş, “Üniversitelerle iş birliği yapılmasına kalpten inanan bir belediye başkanı olarak diyorum ki emrinizdeyiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yerel Yönetim ve Üniversiteler Buluşması”nda Başkent’teki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Mogan Park’ta gerçekleşen toplantıda, üniversitelerin Ankara Büyükşehir Belediyesinden beklentileri ve yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu. Katılım sağlayan tüm rektörlerin söz alarak üniversiteleri ve çevresindeki sorunları ilettiği toplantıya Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katılarak, kendi alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapılması için notlarını aldı.

“Hep birlikte hareket edeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir araya geldiği üniversite rektörlerinin taleplerini teker teker dinledi. Toplantıda bir açıklama yapan Başkan Yavaş, üniversitelerin kente ve yerel halka çok büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, “Ankara’da üniversitelerle çok büyük ölçekte bir iş birliği yapılabilir. Çünkü burası Başkent ve dünya başkentleriyle yarıştırmak gibi bir iddiamız var. İşbirliklerinin sadece Ankara turizmine değil, ekonomisine de hatta Türkiye ekonomisine de büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Gerçekten bilime inanan, üniversitelerle iş birliği yapılmasına kalpten inanan bir belediye başkanı olarak diyorum ki, emrinizdeyiz. 22 üniversite ve 500 binden fazla üniversite öğrencisiyle oluşan büyük gücü hep birlikte harekete geçirmek için buradayız” diye konuştu.