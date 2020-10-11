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Başkan Yazıcı’dan İBB’ye kreş tepkisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.10.2020 15:13 | Son Güncelleme

2021 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinde gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ’yer gösterin kreş yapalım’ talebini eleştiren Tuzla Belediye Başkanı Dr.

2021 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinde gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ’yer gösterin kreş yapalım’ talebini eleştiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İBB’nin Tuzla’da 82 tane parseli var. Bu parsellerde hizmet alanlar var, spor alanları var, sosyal ve kültürel alanlar var. Tüm bunlar varken ‘Siz bize yer gösterin biz kreş yapalım’ diyorlar. Ben buradan şunu anlıyorum. Bu kadar parseli varken bunu bize soruyorsa, bir laf vardır, ’Öpmeye niyetim yok, yanağın nerede’ diye” dedi.
2021 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından gündeme getirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin “Yer gösterin kreş yapalım” talebini sert sözlerle eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Alt Yapısının Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında akıllı şehirler konsepti kapsamında en mükemmel şekilde yapıldığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bilgi işlem alt yapısı ile nerede kaç tane parsel var bir tuşa basarak görülebiliyor. Biz görüyoruz. Büyükşehir’in Tuzla’da 82 tane parseli var. Bu parsellerde hizmet alanlar var, spor alanları var, sosyal ve kültürel alanlar var. Tüm bunlar varken siz bize ‘yer gösterin biz kreş yapalım’ diyorsunuz. Ben burada şunu anlıyorum. Bu kadar parseli varken bunu soruyorsa bir laf vardır, ’Öpmeye niyetim yok, yanağın nerede’ diye. Böyle bir şey yok" dedi.

“Büyükşehir’e bunu öğretin”
Başkan Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: “İki tane parsel Büyükşehir imara gitmiş. Bir tanesi park alanı, kreş yapacağım diye, diğeri de spor alanı ve yanına da şahsı bir mülkiyet var. Bunları değiştirmeye çalışıyor. Neden bunları değiştiriyorsun? Büyükşehir 82 tane parselin içerisinde istediği kadar yer bulup yapabilir. Buraya sorduk ’Şadi Yazıcı cevap vermedi.’ Niye cevap vereyim. 82 tane parselin var istediğine yap. Şunu söyleyeyim. Park alanına ve spor alanına büyükşehir belediyesi, resen ruhsat verip yapabilir. Bilmiyorsa da bunu öğretin. Büyükşehir’e bunu öğretin. Ama ‘Ben bunu nasıl yapacağım, yapayım mı? Şadi Yazıcı ‘Yok’ desin, büyükşehir reddetsin, yapmayacağız zaten, o zaman zaten yaptırmadılar deyip ağlayıp sızlanılsın. Bu konuların hiçbir anlamı yok.”

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