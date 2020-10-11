Başkan Yazıcı’dan İBB’ye kreş tepkisi

2021 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinde gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ’yer gösterin kreş yapalım’ talebini eleştiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İBB’nin Tuzla’da 82 tane parseli var. Bu parsellerde hizmet alanlar var, spor alanları var, sosyal ve kültürel alanlar var. Tüm bunlar varken ‘Siz bize yer gösterin biz kreş yapalım’ diyorlar. Ben buradan şunu anlıyorum. Bu kadar parseli varken bunu bize soruyorsa, bir laf vardır, ’Öpmeye niyetim yok, yanağın nerede’ diye” dedi.

2021 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından gündeme getirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin “Yer gösterin kreş yapalım” talebini sert sözlerle eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Alt Yapısının Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında akıllı şehirler konsepti kapsamında en mükemmel şekilde yapıldığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bilgi işlem alt yapısı ile nerede kaç tane parsel var bir tuşa basarak görülebiliyor. Biz görüyoruz. Büyükşehir’in Tuzla’da 82 tane parseli var. Bu parsellerde hizmet alanlar var, spor alanları var, sosyal ve kültürel alanlar var. Tüm bunlar varken siz bize ‘yer gösterin biz kreş yapalım’ diyorsunuz. Ben burada şunu anlıyorum. Bu kadar parseli varken bunu soruyorsa bir laf vardır, ’Öpmeye niyetim yok, yanağın nerede’ diye. Böyle bir şey yok" dedi.