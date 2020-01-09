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  4. Başkan Yıldırım, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Başkan Yıldırım, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Gününü kutladı.Gazetecilerin fedakarca sahada çalışmalar yaptığını ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Basın tüm toplumun haberdar olması açısından demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisidir ve her basın çalışanı bu anlamda çok önemli bir görev yerine getirmektedir.

Başkan Yıldırım, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Gününü kutladı.
Gazetecilerin fedakarca sahada çalışmalar yaptığını ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Basın tüm toplumun haberdar olması açısından demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisidir ve her basın çalışanı bu anlamda çok önemli bir görev yerine getirmektedir. Çok önemli süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde basın mensuplarımıza gerçeklerin düzgün bir şekilde topluma iletilmesi noktasında çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Basın mensuplarımızca objektif, tarafsız, cesurca bir tavrın sergilenmesi ideal bir toplumun oluşumuna da katkı sağlayacaktır. Dünyadaki gelişmelerden bizleri haberdar edebilmek adına görevlerini yerine getirirken canını bile feda etmekten çekinmeyen basın mensubu her bir arkadaşımızın, güçlü demokratik bir toplum için çabalarını sürdüren bu konuda emek veren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum” diye konuştu.

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Güleş Eczanesi
Merkez
Kardeşler Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
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Kahta
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