Başkan Yıldırım’dan 19 Mayıs mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yıldırım mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin oluşumuna, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda 19 Mayıs 1919 tarihinin çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Başkan Yıldırım, “Türk Milletinin yeniden şahlanışının timsali olan 19 Mayıslar, Türk Milleti var olduğu sürece büyük bir coşku ile kutlanacaktır. Ülkemizin onur ve gurur kaynağı olan gençlerimiz ise her zaman ulusumuzun güvencesi olacaktır.

Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere ve gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur.

Bir millet, gençlerini iyi yetiştirebildiği ve onlara, kendilerini ispat edecek imkanlar sunabildiği sürece ilerleyebilir. Çünkü bugün bizlerin bulunduğu konumlara yarın gençlerimiz geleceklerdir. İşte bu nedenle gençlerimize yaptığımız her hizmet, aslında ülkemiz geleceğine yapılmış birer yatırım olarak değerlendirilmelidir.

Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyetimizi omuzlarında yükseltecek olan gençlerimize her zaman güvendik ve güvenmeye devam edeceğiz. Ülkemizi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ancak gençler taşıyacaktır. Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun bulunmadığını unutmamamız gerekir. Tüm Türkiye’de ve özellikle Manavgat`ta sosyal barışın sağlandığı, insanların kardeşçe yaşadığı, kavgalara fırsatın verilmediği bir ortamı gençlerimiz için sağlamak da bizlerin görevi olacaktır.

Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir ve bütün olarak yaşamasına imkan sağlayan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum ve tüm Türkiye’nin ve ilçe halkımızın Atatürk’ün bize ve gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.