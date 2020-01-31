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Başkan Yıldız, eğitimcilerle boğaz turu yaptı

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda bulunan okullarda görev yapan eğitimciler Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen boğaz turunda bir araya geldi.Beyoğlu Belediyesi ilçede bulunan okullarda görev yapan idareciler ve öğretmenler için Boğaz turu düzenledi.

Beyoğlu’nda bulunan okullarda görev yapan eğitimciler Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen boğaz turunda bir araya geldi.
Beyoğlu Belediyesi ilçede bulunan okullarda görev yapan idareciler ve öğretmenler için Boğaz turu düzenledi. Karaköy Vapur İskelesi’nden hareket eden Valide Sultan gemisi ile boğazın eşsiz güzelliği eşliğinde güzel bir gün geçiren eğitimciler, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci döneminin başlamasına sayılı günler kala enerjilerini tazelediler. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı da boğaz turuna katılarak eğitimcilerle bir araya geldi.

“Eğitimcilerimizle daha çok bir araya gelmeyi hedefliyoruz”
Eğitimcilerle sohbet eden Başkan Yıldız, eğitime çok önem verdiklerini belirterek, “İlçemizde eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim dönemi boyunca her Cuma günü bu tür boğaz gezileri düzenliyoruz. Bu sayede ilk defa boğaz turuna çıkan çocuklarımız oldu. Hedefimiz 38 bin öğrencimizin hepsini boğaz turuna götürmek, İstanbul’umuzun, boğazımızın bu eşsiz güzellikleriyle onları buluşturmak. Eğitimcilerimizle de boğaz turunda bir ayaya gelerek sohbet etmeyi çok arzu ediyorduk. Bugüne nasip oldu. Eğitimcilerimizle bu tür etkinliklerde daha çok bir araya gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

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