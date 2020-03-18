Başkan Yıldız’dan virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlılara destek

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşları telefonla arayarak destek oldu.

Beyoğlu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri artırdı. İlçede bir yandan belediye bünyesinde kurulan Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi ile temizlik çalışmaları yapılırken bir yandan da vatandaşlar virüse karşı bilinçlendiriliyor. Belediye ekipleri özellikle virüs bulaşma riski daha yüksek olan yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da evlerinden çıkmayan vatandaşları telefonla tek tek arayarak destek oldu.

“Virüs salgınına karşı başarılı olacağımıza inanıyorum”

Sosyal Medya üzerinden paylaştığı video ile ilçe sakinlerine seslenen Başkan Yıldız, “Saygıdeğer Beyoğlulu hemşehrilerim, millet ve devlet olarak el birliğiyle aldığımız tedbirlerle ve bundan sonra alacağımız tedbirlerle Korona virüs salgınına karşı başarılı olacağımıza inanıyorum. Sağlık bakanlığımız şuanda evlerimizde kalmanın daha doğru olacağını, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmamamızı tavsiye ediyor ve 14 kurala harfiyen uymamızı istiyor. İnanıyorum ki hep birlikte bu kurallara uyacak ve zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayacağız” dedi.