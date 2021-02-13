Başkan Yılmaz hortumdan etkilenen Ayvalık’ta incelemelerde bulundu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz Perşembe akşamı şiddetli yağış sırasında meydana gelen hortum olayı sonrasında adeta savaş alanına dönen Ayvalık’ta incelemelerde bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür ve çok sayıda partililerle birlikte, Çamlık Paşalimanı ve Sarımsaklı’da hortum nedeniyle çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği bölgelerde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, hortum sonrasında yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Başkan Yılmaz, gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Yaşanılan afet olayları iklim değişikleri nedeniyle ortaya çıkıyor”

İlk açıklamayı yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’a geçmiş olsun temennisinde bulunarak, “Sonuç itibariyle yaşanılan olay doğal bir afettir. Özellikle Sarımsaklı bölgesinde hortumun geçtiği bölgede ciddi hasarlar oluşmuş durumda. Daha sonra Çamlık’taki Paşalimanı’nda bulunan Ayvalık Belediyesine ait sosyal tesisimiz ve çevresinde de çok ciddi hasarlar medyana geldi. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır. Olayın yaşandığı sırada sokağa çıkma kısıtlamasının olması da herhangi bir can kaybının olmamasında en büyük etkendi. Ama son zamanlarda özellikle Ayvalık’ta yaşanılan bu tür doğal afetlere, dünya genelinde yaşanılan iklim değişiklikleri nedeniyle oluyor. Allah beterinden korusun” dedi.