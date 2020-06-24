Başkan Yılmaz, personeline zam sürprizi yaptı; yüzde 10’luk artışı yüzde 15’e çıkardı

İş Sendikası ile işçilere yüzde 10’luk zamda anlaşan Başkan Yılmaz, korona virüs süreci nedeniyle fedakarca çalışan işçilerine yüzde 5’lik de refah payı vererek, zammı yüzde 15’e çıkardı.

Toroslar Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Atsız Afşın Yılmaz, işçilerine sürpriz yaptı. İmza törenine, Başkan Yılmaz, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Bekir Topçu, MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kendirci, Örgütlenme Genel Sekreteri İsmail Duman, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Mehmet Koray Şener ile meclis üyeleri katıldı.

Çalışanlara refah payı sürprizi

Başkan Yılmaz ve Sendika Şube Başkanı Sönmez arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde; kadrolu işçilere ve Toroslar Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan KHK’lı işçilere yüzde 10 zam yapılması kararlaştırıldı. Ancak imza sırasında KHK’lı işçilerin zam oranını yüzde 5 daha arttırarak, refah payı ilavesiyle toplam yüzde 15’lik zam sürprizi yapan Başkan Yılmaz, personelini sevindirdi. Bu oran ile birlikte Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan belediye şirketine geçen işçilerin günlük ücretlerine ve tüm sosyal haklarına yüzde 15 oranında zam yapılmış oldu. Enflasyon üzerinde zam sağlayan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların yemek, aile, çocuk, okul, yakacak, giyim, bayram, doğum, ölüm ve afet yardımlarına da yüzde 15’lik zam yansıtılacak.