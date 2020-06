Başkan Yılmaz, personeline zam sürprizi yaptı; yüzde 10’luk artışı yüzde 15’e çıkardı

“Her zaman emekten yanayız”

Başkan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, işçilerin hem ücretini hem de sosyal haklarını iyileştiren toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, “Verilen her emek ve alın teri kutsaldır. Her zaman emekten yanayız. Personelimizin her zaman yanındayız. Belediye İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalayarak, işçilerimizin maaşlarına ve sosyal haklarına yüzde 15 oranında zam yaptık. Bu zorlu günlerde, personelimize destek olmaktan memnuniyet duyuyor, maaş ve sosyal haklarındaki iyileştirmenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Biz büyük bir aileyiz”

Pandemi sürecini personelinin büyük emeği ve gayretiyle başarıyla atlattıklarını da dile getiren Yılmaz, “Pandemi sürecinin zor kısmını hep birlikte başarıyla atlattık. Aldığımız tedbirlerle bu süreci iyi yönettik. Bu başarı tüm personelimize ait. Personelimizle birlikte Toroslarımıza ve hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz” diye konuştu.

“Başkan Yılmaz, her zaman yapıcı oldu”

Şube Başkanı Sönmez ve Örgütlenme Genel Sekreteri Duman ise sözleşmenin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, görüşmelerimiz sürecinde her zaman yapıcı tavır sergiledi. Arzu ettiğimiz bir sözleşmeyi imzaladık. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.