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Başkan Yüce: “Tek arzumuz Sakaryaspor’un eski günlerine dönmesidir”

SAKARYA HABERLERİ  | 22.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler’de Sakaryaspor taraftarlarıyla buluştu.Buluşmaya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’NİN yanı sıra Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Sakaryaspor Eski Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ve çok sayıda Sakaryaspor sevdalısı katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler’de Sakaryaspor taraftarlarıyla buluştu.
Buluşmaya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’NİN yanı sıra Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Sakaryaspor Eski Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ve çok sayıda Sakaryaspor sevdalısı katıldı. Sakaryaspor ve Tabakhanespor’a gönül veren rahmetli Yalçın Çakmak’ın hatırası için hazırlanan özel formayı taraftarlara takdim eden Başkan Yüce, Sakaryaspor’un yeniden güzel günler göreceğini ifade ederek 54. yıl forma kampanyası için destek çağrısında bulundu.
Taraftarlarla birlikte güzel bir sohbet gerçekleştiren Başkan Ekrem Yüce, “Eski günleri anmak, tanıdıkları yad etmek, Sakaryasporumuzu ve ona gönül verenleri konuşmak iyi hissettirdi. Öncelikle güzel sohbetleri için hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sakaryaspor sizler kadar benim içinde sevda meselesidir. Sakaryasporumuzun eski günlerine dönmesi tek arzumdur. Sakaryasporumuzun son mücadelesinde bende tribündeki yerimi aldım. Hamdolsun güzel bir sonuçla önemli bir galibiyet aldık. İnşallah bu galibiyeti seri haline getirerek o çok inandığımız şampiyonluğa adım adım yaklaşacağız. Yine söylüyorum; Sakaryasporumuzun şampiyonluğuna olan inancım tamdır. Bizim şampiyonluğa olan inancımızdan hiçbir sapma olmadı. İnşallah sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Sakaryasporumuz olacaktır. Bu inançla tüm Sakaryaspor taraftarlarını seslenerek herkesi, tüm gönül verenleri şehrimizin yeşil siyah sevdasına destek vermeye davet ediyorum” dedi.

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