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Başkan Yüce’den yeni otoyol girişi için müjdeli haber

SAKARYA HABERLERİ  | 22.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’ya kazandırılacak yeni otoyol girişi için müjdeli haberi paylaştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’la görüştüğünü aktaran Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimiz için çok önemli olan ve otoyoldan şehrin kuzey bölgesine ulaşımları sağlayacak giriş için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Cahit Turhan’dan müjdeli haberi aldık.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’ya kazandırılacak yeni otoyol girişi için müjdeli haberi paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’la görüştüğünü aktaran Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimiz için çok önemli olan ve otoyoldan şehrin kuzey bölgesine ulaşımları sağlayacak giriş için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Cahit Turhan’dan müjdeli haberi aldık. Sayın Bakanımız otoyol girişi için gerekli işlemleri başlaması talimatını kurmaylarına verdi. İnşallah Pekşenler’den şehrimize yeni bir otoyol girişi açılacak, ardından 15 Temmuz Bulvarı’na bağlanacak duble yol inşa edilecek. Hayırlı olsun” dedi.
Projenin yapımını Karayolları Genel Müdürlüğü’nün üstleneceğini dile getiren ve yaşanan gelişmenin Sakarya için önemini vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimize otoyol üzerinden yeni bir giriş açılması için girişimlerimizi başlatmış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza projemizi iletmiştik. Çok şükür bugün de Bakanımız Mehmet Cahit Turhan’dan müjdeli haberi aldık. Anadolu otoyolunun Pekşenler kısmından şehrimize yeni bir giriş ve çıkış yapılacak. Ardından ise Pekşenler Kavşağı ile Yeni Stadyum arasında 6 kilometre uzunluğa sahip köprülü yeni bir duble yol hayata geçirilecek. Böylelikle şehrimizin kuzeyinde yer alan Kaynarca, Söğütlü, Ferizli, Karasu, Kocaali ilçelerine ulaşımlar rahatlayacak, dolayısıyla şehir içi trafiğini de olumlu yönde etkileyecek. Destekleri dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan’a teşekkür ediyor, yeni otoyol girişi ve duble yol projesinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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