YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Yücel, tedavisi tamamlanan kartalı doğaya saldı

Başkan Yücel, tedavisi tamamlanan kartalı doğaya saldı

ANTALYA HABERLERİ  | 04.12.2020 17:40 | Son Güncelleme

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi tarafından 95 gün önce tedavi altına alınan ve tamamen iyileşen 2 martı ve 1 kartalı Alanya Kalesi surlarından doğaya saldı.Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri tarafından yaralı halde bulunarak, Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü’ne teslim edilen 2 martı ve 1 kartal, tedavi süreçleri tamamlanarak bugün doğal yaşam alanına bırakıldılar.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi tarafından 95 gün önce tedavi altına alınan ve tamamen iyileşen 2 martı ve 1 kartalı Alanya Kalesi surlarından doğaya saldı.
Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri tarafından yaralı halde bulunarak, Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü’ne teslim edilen 2 martı ve 1 kartal, tedavi süreçleri tamamlanarak bugün doğal yaşam alanına bırakıldılar. Tarihi Alanya Kalesi’nde gerçekleştirilen salım işlemine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Alanya Şefi Mevlüt Kodal, Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Saim Kanlı ve veteriner hekimler katıldı.
95 günlük tedaviyle sağlıklarına kavuştular
Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü’ne bağlı Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan martılar ve kartal, 95 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlıklarına kavuştular. Martılardan birisinin ayağı, diğer Martı ve Kartal’ın ise kanadındaki yaralanma tedavi edildi.
“Hayvanlarımı tedavi etmeye ve korumaya devam edeceğiz”
Kartal ve martıların salım işleminin ardından bir açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde hayvanlarımızı tedavi etmeye ve korumaya devam ediyoruz. Bu bağlamda yaklaşık 3 ay önce Veteriner İşler Müdürlüğümüze teslim edilen ve Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde tedavileri tamamlanan 2 martı ve 1 kartalı, Alanya Kalesi surlarından doğaya saldık. Onların bulunmasında ve tedavi sürecinde emeği geçen başta Veteriner Hekimlerimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

Antalya Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
12:52
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Gizem Eczanesi
Muratpasa
Mira Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Yalçıner Eczanesi
Muratpasa
Yeni Hayat Eczanesi
Muratpasa
Barış Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.