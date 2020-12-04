Başkan Yücel, tedavisi tamamlanan kartalı doğaya saldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi tarafından 95 gün önce tedavi altına alınan ve tamamen iyileşen 2 martı ve 1 kartalı Alanya Kalesi surlarından doğaya saldı.

Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri tarafından yaralı halde bulunarak, Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü’ne teslim edilen 2 martı ve 1 kartal, tedavi süreçleri tamamlanarak bugün doğal yaşam alanına bırakıldılar. Tarihi Alanya Kalesi’nde gerçekleştirilen salım işlemine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Alanya Şefi Mevlüt Kodal, Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Saim Kanlı ve veteriner hekimler katıldı.

95 günlük tedaviyle sağlıklarına kavuştular

Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü’ne bağlı Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan martılar ve kartal, 95 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlıklarına kavuştular. Martılardan birisinin ayağı, diğer Martı ve Kartal’ın ise kanadındaki yaralanma tedavi edildi.

“Hayvanlarımı tedavi etmeye ve korumaya devam edeceğiz”

Kartal ve martıların salım işleminin ardından bir açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde hayvanlarımızı tedavi etmeye ve korumaya devam ediyoruz. Bu bağlamda yaklaşık 3 ay önce Veteriner İşler Müdürlüğümüze teslim edilen ve Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde tedavileri tamamlanan 2 martı ve 1 kartalı, Alanya Kalesi surlarından doğaya saldık. Onların bulunmasında ve tedavi sürecinde emeği geçen başta Veteriner Hekimlerimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

