Başkan Yüksel ’Halk Günü’ buluşmalarını canlı yayınlarla gerçekleştiriyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, korona virüsü salgını öncesi düzenli olarak gerçekleştirdiği Halk Günü programlarına, salgın sürecinde Süleymanpaşa TV ve sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlarla devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana gece gündüz demeden sahada bulunan ve tüm çalışmaları yakından takip eden Başkan Yüksel, Halk Günü programları ile de vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak Gönül Belediyeciliği anlayışını yaşatıyor.

Salgın sürecinde de vatandaşlarla kesintisiz iletişim sağlamaya devam eden Yüksel, sosyal mesafe kuralları gereği gerçekleştirilemeyen Halk Günü programlarını Süleymanpaşa TV ve sosyal medya aracılığıyla düzenli aralıklarla yapılan canlı yayınlarla gerçekleştiriyor.

Gelişmeleri aktarıyor, talepleri not ediyor

Halk Günü canlı yayınlarında Süleymanpaşa Belediyesinin hizmetlerini, projelerini ve şehri ilgilendiren gelişmeleri vatandaşlarla paylaşan Yüksel, aynı zamanda sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtlayarak gelen talepleri not ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yüksel, “Bildiğiniz gibi göreve başladığımız günden bu yana her zaman sahada olduk. Bütün hizmetlerimizi, çalışmalarımızı bizzat başında durarak takip ediyorum. Bu sırada esnafımızla ve vatandaşlarımızla sürekli iletişim kurabiliyoruz, varsa taleplerinizi, beklentilerinizi ilk elden alabiliyoruz. Halk Günü programlarımızda bir şekilde ulaşamadığımız hemşehrilerimizle bir araya gelme ve onların da taleplerine cevap verebilme olanağı buluyorduk. Salgın nedeniyle bu buluşmalarımızı gerçekleştiremiyoruz. Halk Günü programlarımızda sizlerle buluşmayı çok özledim. İnşallah yakın zamanda yeniden bir araya geleceğiz ancak bir süre daha sizlerle canlı yayınlarımızda buluşmaya, talep ve beklentilerinizi dinleyerek Süleymanpaşa’mızın geleceğini birlikte planlamaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi Süleymanpaşa TV ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı yayınlanan Halk Günü buluşmalarımıza bekliyorum” diye konuştu.