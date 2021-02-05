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Başkan Yüksel, kurmayları ile 2020 yılını değerlendirdi

05.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Başkan Yüksel, kurmayları ile 2020 yılını değerlendirdi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleri ile birlikte 2020 yılını değerlendirdiği bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantıda her müdür kendi biriminin 2020 yılı çalışmaları ile ilgili sunum yaparak bilgilendirmede bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleri ile birlikte 2020 yılını değerlendirdiği bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda her müdür kendi biriminin 2020 yılı çalışmaları ile ilgili sunum yaparak bilgilendirmede bulundu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, doğru yapılanlar ve eksiklikler masaya yatırıldı.

2021 yılının planlaması yapıldı
2020 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Yüksel, ayrıca yeni yılda yapılacak çalışmalar ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için talimatlar vererek 2021 yılının müdürlükler bazında planlamasını gerçekleştirdi.
Toplantı sonrası açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Belediyemizin birim müdürleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldik. Başkan yardımcılarımızın da hazır bulunduğu toplantıda, müdürlüklerimizde yürütülen çalışmalar hakkında brifing alarak, yapılması gerekenlere ilişkin talimatlarımızı müdürlerimize ilettim. Toplantımızın hayırlı olmasını dilerim,” diye konuştu.

Başkan Yüksel, kurmayları ile 2020 yılını değerlendirdi

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