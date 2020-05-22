Başkan Yüksel’den SELEB müjdesi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in seçim döneminde gündeme getirdiği, en büyük vizyon ve prestij projesi olan Süleymanpaşa Ekolojik, Lojistik Endüstri Bölgesi (SELEB) projesi, hayata geçmeye hazırlanıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevine başladığı ilk günden bu yana SELEB üzerinde yoğun bir mesai harcayan ve en kısa sürede projeyi hayata geçirmek için büyük çaba gösteren Yüksel, proje ile ilgili yeni bir gelişmeyi müjdeledi. SELEB projesinin çalışma esaslarının netleştirildiğini ve yapılacağı yer konusunda ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşları ile değerlendirme aşamasına gelindiğini kaydeden Yüksel, projenin, tam bir toplumsal mutabakatla hayata geçirileceğinin altını çizdi.

SELEB on bin kişiye iş ve aş sağlayacak

Süleymanpaşa’nın yıllardır süren işsizlik problemini büyük ölçüde ortadan kaldıracak ve 10 binden fazla Süleymanpaşalıya iş ve aş imkânı sunacak olan dev projede, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop başta olmak üzere, tüm il milletvekilleri, Tekirdağ Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesinin işbirliği içinde çalıştığı belirtildi.