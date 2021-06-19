Başkan Yüksel’e çalışanlarından anlamlı hediye

İstanbul’un en genç belediye başkanı ünvanına sahip olan Başkan Gökhan Yüksel’e yeni yaşında çalışanları tarafından hediye olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne 9 bin lira tutarında bir bağış yapıldı. 34'üncü doğum günü hediyesi olarak Başkan Gökhan Yüksel’e anlamlı bir hediye vermek isteyen Belediye çalışanları, kız çocuklarının eğitimine katkı sunmak ve onlara burs sağlamak adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yaptı. Kartal’da eğitim ve öğretime önem veren ve bu bilinçle çalışmalarını yürüten Başkan Gökhan Yüksel’e, çalışanları da eğitimde fırsat eşitliği, kız çocuklarının eğitimine destek olma, okul öncesi eğitim ve lise mezunu mesleksiz kızlara meslek edindirme gibi projelere ev sahipliği yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne 9 bin lira tutarında bir bağış yaparak anlamlı bir hediye verdi.

"YAPILAN BU BAĞIŞ BENİM İÇİN ÖZEL VE ANLAMLI BİR HEDİYE OLDU"

Belediye çalışanları tarafından yapılan bu özel ve anlamlı hediyeye teşekkür eden Başkan Gökhan Yüksel, “Çalışan tüm mesai arkadaşlarıma incelikle düşünülmüş bu anlamlı hediye için teşekkür ederim. Bizler bu şekilde başkalarının yaşamlarına dokunabiliyorsak ve bunu da hayata geçirebiliyorsak ne mutlu bizlere. Eğitimde fırsat eşitliği ve kız çocuklarının eğitimine öncelik vermek ve bu projeleri desteklemek bizler için çok önemli. Yapılan bu bağış benim için özel ve anlamlı bir hediye oldu” diye konuştu.

