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Başkan Zeybek: "Güzel şehrimizin tüm mahallelerinde büyük bir gayretle çalışıyoruz"

29.01.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentin her noktasına hizmet götürmek için çalıştıklarını kaydederek, "Güzel şehrimizin tüm mahallelerinde büyük bir gayretle çalışarak, her türlü hizmeti götürmek için ekip arkadaşlarımızla yoğun mesai harcıyoruz" dedi.Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Fakıpaşa Camiinde kıldığı Cuma namazı sonrası mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentin her noktasına hizmet götürmek için çalıştıklarını kaydederek, "Güzel şehrimizin tüm mahallelerinde büyük bir gayretle çalışarak, her türlü hizmeti götürmek için ekip arkadaşlarımızla yoğun mesai harcıyoruz" dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Fakıpaşa Camiinde kıldığı Cuma namazı sonrası mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Remzi Karataş ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Zeybek, vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle Muhtarı Remzi Karataş’ı muhtarlık binasında da ziyaret eden Başkan Zeybek , kendisinin kaleme aldığı teşekkür mektubunu, Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağını muhtar Karataş’a takdim etti. Başkan Zeybek, bundan sonraki mahalle ziyaretlerinde de muhtarlara teşekkür mektubu, Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağını vereceklerini söyledi. Zeybek, “Bu hafta ki Cuma namazımızı Fakıpaşa mahallemizde Cürcani Camiinde kıldık. Camimizdeki cemaat ve mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek mahallelinin problemlerini dinledik. İnşallah ekip arkadaşlarımızla birlikte en kısa sürede istek, talep ve şikâyetler neyse onları bire bir yerine getireceğiz. Cuma ziyaretlerimiz devam edecek. Güzel şehrimizin tüm mahallelerinde büyük bir gayretle çalışarak, her türlü hizmeti götürmek için ekip arkadaşlarımızla yoğun mesai harcıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru ve rahatı için çeşitli alt yapı ve üst yapı gibi çalışmalar aralıksız devam ediyor. Allah’ın izniyle Afyonkarahisar’ın tüm mahallelerinde Belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe önemli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Görev sürecimiz boyunca hemşehrilerimle iç içe olmaya devam edeceğiz. Halkla birlikte elimizi taşın altına koyacağız. Her anlamda Afyon’umuzu imrenilen bir şehir haline getireceğiz inşallah” dedi.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:35
Sabah
07:59
Öğle
13:16
İkindi
15:58
Akşam
18:22
Yatsı
19:42

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

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Merkez
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