Başkan Zolan ‘Akıllı Şehri’ anlattı

Akıllı Şehir ödülü bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi’ne katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 31 ülkeden katılımın olduğu kongrede "Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz" konulu panelde Akıllı Şehir Denizli’yi anlattı.

Türkiye Belediyeler Birliğinin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde düzenlediği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi Ankara’da yapıldı. ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve 2 gün süren organizasyonun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaparken, kongrede 31 ülkeden 100’ün üzerinde katılımcı konuşmacı olarak yer aldı. Akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesinin amaçlandığı kongre 3 ana oturum, 12 panel ve 6 seminer şeklinde gerçekleştirildi.

“Denizli üreten, çalışan ve çalışkan bir şehirdir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gazeteci Okan Müderrisoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz" konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Denizli’nin kendi içinde çok özel şeyleri barındıran güzel bir şehir olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, "Denizli üreten, çalışan ve çalışkan bir şehirdir. İhracat rakamlarına baktığımızda Türkiye’de ilk 9’da olan bir şehir. Denizli turizm şehridir, il bazında gelen turist anlamında Türkiye’deki 5. şehirdir. 2,5 milyonun üzerinde yurtdışından ziyaretçi gelir. Tropikal meyveler dışında her ürünün üretildiği bir şehirdir Denizli. Tarım anlamında çok güçlü bir şehir. Ürün bazında pek çok üründe üretimde ilk üçte yer almaktadır. Denizli sanayisi, turizmi, tarımıyla güzel bir şehirdir. Çalışkan insanların olduğu, milletine bağlı bir şehirdir Denizli" dedi.