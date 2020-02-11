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Başkan Zolan: "Gençlik varsa gelecek var demektir"

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.02.2020 19:24 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi çatısı altında kurulan Lise Komisyon’u seçimi yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi çatısı altında kurulan Lise Komisyon’u seçimi yapıldı. Gençlerin sorunlarına, talep ve ihtiyaçlarına daha geniş yelpazede bakabilmek için ilk kez ‘Lise Komisyonu’ seçimlerinin yapıldığını söyleyen Başkan Zolan, "Gençlik varsa gelecek var demektir" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan seçimlere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Orhan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, yaklaşık 2 ay önce göreve gediklerini belirterek, "Bu sürede üniversite toplulukları ile ortak projeler üretmek konusunda istişarelerde bulunduk. Liseli arkadaşlarımızla birçok konuda çalışma yaptık. Lise Komisyonu seçimleri ile liselerimizde daha aktif olacağız. Gençler için yaptığımız ve yapacağımız tüm proje ve çalışmalarımızda bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve Kent Konseyi Başkanımız Ali Değirmenci’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

"Gençlik demek, gelecek demektir"
Gençlerin hedeflerine giden yolda engelleri kaldırılmasında destek olunması gerektiğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, “Gençlik demek, gelecek demektir. Bir toplumda, bir şehirde, bir ailede yani herhangi bir oluşumda gençlik varsa orada gelecek var demektir. Ülkemizin geleceği sizlerle daha güzel olacaktır. Her birinizin ayrı ayrı hedefleri var, o hedeflere ulaşmak için gayret sarf etmek gerekiyor. O hedefe giden yoldaki engelleri ise bizlerin kaldırması gerekiyor. Sizlere destek olmamız gerekiyor. Tüm arzumuz el birliği ile güç birliği ile herkesin mutlu olması ve hedefinize ulaşmanız" diye konuştu.

"Hedefimiz gençlerimize destek olmaktır"
Türkiye’nin daha ileri gitmesinin gençlerin sayesinde olacağını kaydeden Başkan Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde Kadın, Engelliler, Gençlik ve Çocuk Meclislerinin bulunduğunu, kısa süre önce ise Gençlik Meclisi seçimlerinin yapıldığını, yeni Meclis Başkan ve
Yürütme Kurulu üyelerinin de seçildiğini hatırlattı. Gençlerin sorunlarına, talep ve ihtiyaçlarına daha geniş yelpazede bakabilmek için bugün ilk kez Lise Komisyonu seçimlerinin yapıldığını kaydeden Başkan Zolan, "Sizlerin öncelikleri ve hayata geçirmek istediğiniz projeler bu komisyon ile desteklenecektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük hedefimiz gençlerimize destek olmaktır. Gençlerimizin istediği projeleri hep birlikte hayata geçirelim" dedi.
Konuşmanın ardından Divan Başkanlığını Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci’nin yaptığı Lise Komisyonu seçimi yapıldı.

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