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Başkan Zolan’dan yeni otoyol için teşekkür mesajı

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.11.2020 14:19 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayacak Denizli-Aydın Otoyolu’na ilk kazmanın vurulmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayacak Denizli-Aydın Otoyolu’na ilk kazmanın vurulmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı. Bugüne dek verdikleri tüm sözleri tek tek yerine getirdiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Durmak yok hizmete devam" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilen Denizli-Aydın Otoyolu temel atma töreninin ardından teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Zolan mesajında, İzmir ile Antalya’yı birbirine bağlayacak Denizli-Aydın Otoyolu projesinin, başta Denizli’ye, Ege Bölgesi’ne ve Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını diledi. Denizli’nin bu yatırımla birlikte hem ticaret hem de turizm aksı içerisinde çok büyük önem kazanacağına ifade eden Başkan Osman Zolan, yarınlara yönelik atılan bu adımın en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesinin ardından Denizli’nin değerine değer katacağına dikkati çekti.
"Milletimizin derdine derman olmak için çalışmaya devam ediyoruz "
Denizli’de hizmet destanının katlanarak devam etmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "İlk günkü heyecanla milletimizin derdine derman olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne dek verdiğimiz tüm sözleri tek tek yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Durmak yok hizmete devam. Dev yatırımın hayata geçirilmesinde en büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na, milletvekillerimize, bürokratlarımıza, teşkilatımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

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