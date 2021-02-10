YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Başkan Zorluoğlu’ndan Sürmene’ye "Geçmiş olsun" ziyareti

Başkan Zorluoğlu’ndan Sürmene’ye "Geçmiş olsun" ziyareti

10.02.2021 13:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde geçtiğimiz gün yaşanan yangın sonrası bölgede incelemelerde bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde çıkan yangının ardından meydana gelen hasarı yerinde gördü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde geçtiğimiz gün yaşanan yangın sonrası bölgede incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde çıkan yangının ardından meydana gelen hasarı yerinde gördü. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ve ilgili daire başkanları da eşlik etti. Yangında zarar gören vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Zorluoğlu, Sürmene Kaymakamı Kaya’dan da yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.
Yangında evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Zorluoğlu, “Allah devletimize zeval vermesin. Bir felaket yaşadınız, Rabbim beterinden muhafaza eylesin. Valiliğimiz, ilçe kaymakamlığımız, ilçe belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler ve diğer devlet kurumlarımız, her türlü imkanımızla sizin yanınızdayız. Bugünden itibaren gerek eşya desteği noktasında gerek kalacak yer konusunda her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bu bölge ile ilgili gelişmeleri ben de yakından takip edeceğim. AFAD üzerinden binalarınız yakın zamanda inşa edilecektir. Eksik kalan ihtiyaçlarınızı Büyükşehir Belediyesi olarak tamamlarız. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Sonuna kadar yanınızdayız. İşlerinizi toparladığınızda ben de sizi misafir etmek isterim. Merak etmeyin, Allah’ın izniyle el birliğiyle yaralarınızı saracağız” şeklinde konuştu.
Başkan Zorluoğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri ise “Devletimiz dün sabah saatlerinden itibaren tüm kurumlarıyla birlikte yanımızda oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız da gerekli tüm konular için ekibine talimat vererek bize yardımcı olacaklarını belirttiler” ifadelerini kullandılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
1/

Trabzon Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:15
Öğle
12:40
İkindi
15:29
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Trabzon Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Boztepe Eczanesi
Ortahisar
Fatih Eczanesi
Ortahisar
Kofoğlu Eczanesi
Ortahisar
Zümrüt Eczanesi
Ortahisar
Nuhoğlu Eczanesi
Akcaabat
Öznur Eczanesi
Akcaabat
Araklı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışmalar devam ediyor

Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışmalar devam ediyor

Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışmalar devam ediyor

Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışmalar devam ediyor

Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışmalar devam ediyor

Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışmalar devam ediyor

Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışmalar devam ediyor

Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışmalar devam ediyor

Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışmalar devam ediyor

Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışmalar devam ediyor

Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışmalar devam ediyor

Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışmalar devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.