Başkan Zorluoğlu’ndan Sürmene’ye "Geçmiş olsun" ziyareti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde geçtiğimiz gün yaşanan yangın sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde çıkan yangının ardından meydana gelen hasarı yerinde gördü. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ve ilgili daire başkanları da eşlik etti. Yangında zarar gören vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Zorluoğlu, Sürmene Kaymakamı Kaya’dan da yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

Yangında evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Zorluoğlu, “Allah devletimize zeval vermesin. Bir felaket yaşadınız, Rabbim beterinden muhafaza eylesin. Valiliğimiz, ilçe kaymakamlığımız, ilçe belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler ve diğer devlet kurumlarımız, her türlü imkanımızla sizin yanınızdayız. Bugünden itibaren gerek eşya desteği noktasında gerek kalacak yer konusunda her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bu bölge ile ilgili gelişmeleri ben de yakından takip edeceğim. AFAD üzerinden binalarınız yakın zamanda inşa edilecektir. Eksik kalan ihtiyaçlarınızı Büyükşehir Belediyesi olarak tamamlarız. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Sonuna kadar yanınızdayız. İşlerinizi toparladığınızda ben de sizi misafir etmek isterim. Merak etmeyin, Allah’ın izniyle el birliğiyle yaralarınızı saracağız” şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri ise “Devletimiz dün sabah saatlerinden itibaren tüm kurumlarıyla birlikte yanımızda oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız da gerekli tüm konular için ekibine talimat vererek bize yardımcı olacaklarını belirttiler” ifadelerini kullandılar.

