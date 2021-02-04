Başkandan alemcilere ayar, “İçiyorsanız adam gibi için”

Denizli’de mesirelik alanlara giden bazı vatandaşların evsel atıkları 50 ile 100 metre aralıklarda bulunan çöp konteynırlarının yerine çevreye atılması üzerine Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan’ı çileden çıkardı. Tüketilen alkol şişelerini çevreye atan alemcilere seslenen Başkan Akcan, “İçenler lütfen adam gibi içsinler, çevreyi kirletmesinler” dedi.

Çal’ın İsmailler Mahallesinin Eyrekler mevkiinde mesirelik alana çok sayıda evsel atık atıldığı ihbarını alan Çal Belediyesi, alana ekiplerini yönlendirdi. Onlarca metre uzaklıkta çöp konteynerlerinin olduğu ve konutlara da 100 metre mesafedeki alanın çöple doldurulduğunu gören belediye ekipleri, durumu Belediye Başkanı Fethi Akcan’a iletti. Akcan, talimat vererek mesirelik alanın hızlıca temizlenmesini istedi. Alan, temizlik ekipleri tarafından temizlendi.

“Çevremizi temiz tutalım, alkol alan da adam gibi içsin”

Alkol tüketen bazı vatandaşlarında alkol şişelerini sağa sola rast gele attıklarını, mesirelik alanlarda çok sayıda alkol şişesi olduğunu ifade eden Başkan Akcan, “İçki içenler lütfen adam gibi içsinler. Çevreyi kirletmesinler. Tertemiz, yemyeşil alanlarda oturmak varken neden kirletiliyor? Bir daha aynı yere gittiğinizde temiz yerde oturursunuz. Alkol alanlar çevresini kirletmesin” ifadelerini kullandı.

“Bu ayıbı yapanları şiddetli kınıyorum”

Mesirelik alana çöp atılmasına isyan eden Başkan Akcan, “Yemyeşil ormanın içine evsel atıkları atan kişi ya da kişilerde vicdan olamaz. Ayıptır, günahtır. Mesirelik alanında çöp dağı yapmışlar. Yakın mesafelerde konteynerlerimiz var. Ayrıca, çöpü atanlar belediyeyi arasa ekiplerimiz gider alırdı. Bu ayıbı yapanları şiddetli kınıyorum” dedi.

