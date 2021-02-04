YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Başkandan alemcilere ayar, “İçiyorsanız adam gibi için”

Başkandan alemcilere ayar, “İçiyorsanız adam gibi için”

04.02.2021 15:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de mesirelik alanlara giden bazı vatandaşların evsel atıkları 50 ile 100 metre aralıklarda bulunan çöp konteynırlarının yerine çevreye atılması üzerine Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan’ı çileden çıkardı.

Denizli’de mesirelik alanlara giden bazı vatandaşların evsel atıkları 50 ile 100 metre aralıklarda bulunan çöp konteynırlarının yerine çevreye atılması üzerine Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan’ı çileden çıkardı. Tüketilen alkol şişelerini çevreye atan alemcilere seslenen Başkan Akcan, “İçenler lütfen adam gibi içsinler, çevreyi kirletmesinler” dedi.

Çal’ın İsmailler Mahallesinin Eyrekler mevkiinde mesirelik alana çok sayıda evsel atık atıldığı ihbarını alan Çal Belediyesi, alana ekiplerini yönlendirdi. Onlarca metre uzaklıkta çöp konteynerlerinin olduğu ve konutlara da 100 metre mesafedeki alanın çöple doldurulduğunu gören belediye ekipleri, durumu Belediye Başkanı Fethi Akcan’a iletti. Akcan, talimat vererek mesirelik alanın hızlıca temizlenmesini istedi. Alan, temizlik ekipleri tarafından temizlendi.

“Çevremizi temiz tutalım, alkol alan da adam gibi içsin”
Alkol tüketen bazı vatandaşlarında alkol şişelerini sağa sola rast gele attıklarını, mesirelik alanlarda çok sayıda alkol şişesi olduğunu ifade eden Başkan Akcan, “İçki içenler lütfen adam gibi içsinler. Çevreyi kirletmesinler. Tertemiz, yemyeşil alanlarda oturmak varken neden kirletiliyor? Bir daha aynı yere gittiğinizde temiz yerde oturursunuz. Alkol alanlar çevresini kirletmesin” ifadelerini kullandı.

“Bu ayıbı yapanları şiddetli kınıyorum”
Mesirelik alana çöp atılmasına isyan eden Başkan Akcan, “Yemyeşil ormanın içine evsel atıkları atan kişi ya da kişilerde vicdan olamaz. Ayıptır, günahtır. Mesirelik alanında çöp dağı yapmışlar. Yakın mesafelerde konteynerlerimiz var. Ayrıca, çöpü atanlar belediyeyi arasa ekiplerimiz gider alırdı. Bu ayıbı yapanları şiddetli kınıyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:36
Sabah
07:58
Öğle
13:23
İkindi
16:12
Akşam
18:37
Yatsı
19:54

Denizli Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Güngör Eczanesi
Merkezefendi
Moralıoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Yeşilyurt Eczanesi
Merkezefendi
Elif'in Eczanesi
Pamukkale
Yaren Eczanesi
Pamukkale
Yeni Hilal Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Başkandan alemcilere ayar, “İçiyorsanız adam gibi için”

Başkandan alemcilere ayar, “İçiyorsanız adam gibi için”

Onkoloji hastalarına moral olsun diye hastane balonlarla süslendi

Onkoloji hastalarına moral olsun diye hastane balonlarla süslendi

Denizli’de kayboldu, 23 saat sonra Uşak’ta bulundu

Denizli’de kayboldu, 23 saat sonra Uşak’ta bulundu

Denizli Ata’sını 90. yılında da unutmadı

Denizli Ata’sını 90. yılında da unutmadı

Denizli nüfusu 1 milyon 40 bin 915 oldu

Denizli nüfusu 1 milyon 40 bin 915 oldu

Denizli'de kaybolan 60 yaşındaki kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı

Denizli'de kaybolan 60 yaşındaki kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.