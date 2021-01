Başkanlar Çırmıhtı’daki restorasyon projelerini inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine; Kadim Çrımıhtı’nın köklü tarihini ön plana çıkartan tanıtım ve turizm yatırımlarını yerinde incelediler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, restorasyon projeleriyle bölgenin turizm potansiyeline hareketlilik kazandıracak bir seviyeye ulaşan Tarihi Yeşilyurt Konaklarında hizmete sunulan Butik Otel, Gastronomi Konağı, Kahve Konağı, Lokanta ve Kent Belleği Müzelerinin yanı sıra, dokumacılık kültürünü yansıtan nostaljik eserlerin sergilendiği Ahmet Çalık Tekstil Müzesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği halinde yeniden düzenlenecek olan Güreş Sahasındaki dönüşüm projeleri hakkında misafirlerine detaylı bilgiler paylaştı. Yeşilyurt’un geçmişten bugüne kadar gelen ancak unutulmaya yüz tutmuş kadim mesleklerinin yanı sıra birbirinden eşsiz lezzetlerini farklı yatırımlarla turizme kazandırmak adına önemli yatırımlarda bulunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanımız İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, AK Parti İlçe Başkanlarımız ile Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımızı, Kadim Çırmıhtı’mızın tarihsel ve kültürel mirasını günümüzden geleceğe taşınmasını sağlayacak yeni yatırım alanlarımızda ağırlamaktan kıvanç duymaktayız. Malatya’mız örf, adet, gelenek ve görenekleriyle, yemekleri ve misafirperver insanlarıyla Anadolu medeniyetinin tüm güzelliklerini içerisine alan kadim bir kenttir. Malatya’mızın köklü ve kadim tarihinin bugünden geleceğe taşınmasında Milletvekillerimiz, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere Battalgazi ve İlçe Belediye Başkanlarımız ile AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımızla uyumlu ve koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Bizler hep birlikte el ele verip, tecrübelerimizi de aynı potada buluşturup, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek Malatya’mızın turizm potansiyelini hareketlendirecek çok önemli projeler ve yatırımları bölgemizin hizmetine sunmaktayız. Malatya’mız inşallah bu gayretler, özverili çalışmalar ve planlı yatırımlar neticesinde; her alanda gösterdiği gelişim ve değişim sürecini daha kararlı bir şekilde sürdürecektir. Bizlerde bu süreci en güzel şekilde desteklemek adına elimizden geleni yapıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak, her noktası bizim için ayrı bir değer ve önem taşıyan Yeşilyurt’umuzu her alanda kalkındıracak, tanınırlılık ve bilinirlilik seviyesini artıracak sosyal ve kültürel yatırımlara büyük bir ayrıcalık göstermekteyiz. Rutin Belediyecilik hizmetlerimizi, tanıtım ve turizm alanında ki yatırımlarımızla taçlandırıyoruz. Tarihsel ve kültürel anlamda çok zengin bir yapıya sahip Çırmıhtı’mızın, Gündüzbeyimizin, Konağımızın, Banazımızın ve bu bölgemizin tüm eşsiz zenginliklerini, gelecek nesillere ulaştırmak maksadıyla birbirinden değerli yatırım alanlarımızı teker teker hizmete sunuyoruz. Yılın her mevsimi çok yoğun ziyaretçi akımına uğrayan, doğal ve tarihi güzellikleriyle kadim bir kültüre sahip tarihi bölgelerimizi doğru, planlı ve kaliteli projelerle iç ve dış turizme kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Kadim Çırmıhtı’nın köklü tarihini ön plana çıkartıp, iç ve dış turizmde hak ettiği değeri görmesini hedeflediklerini vurgulayan Başkan Çınar, “ Lezzet Caddemiz üzerinde atıl durumda olan Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı, bölgemize yakışan restorasyon projelerimiz neticesinde; Gastronomi Konağı, Butik Otel, Kahve Konağı, Kent Belleği Müzesi, yöresel eşyalar ve yemeklerimizin tanıtımı ve satışının yapıldığı lokantaya dönüşümünü sağladık. Kadim medeniyetimizde çok özel bir konumda olan kahve kültürümüzün tüm boyutlarıyla sergilendiği Kahve Konağımız, bölgemizin zengin mutfağında yer alan birbirinden eşsiz yemeklerimizin yapılışından sunumuna kadar olan süreçleri anlatan objeler ve resimlerin yer aldığı Gastronomi Konağımız, bir zamanlar evlerin altında yükselen makine sesleriyle bölgemizin vazgeçilmez mesleklerinden olup, birbirinden saygın ve değerli işadamlarımızın yetişmesine aracılık eden dokumacılık ve tekstil mesleğine ait nostaljik eşyaların sergilendiği Ahmet Çalık Tekstil Müzemiz, şehitlerimizin, siyasilerimizin ve tanınmış isimlerimizin tanıtıldığı, çocuk oyunlarının anlatıldığı, birbirinden değerli meteryaller, objeler ve resimlerle süslediğimiz Kent Belleği Müzemizle Yeşilyurt’umuzun tüm zenginliklerini gözler önüne sermiş olduk. Kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerini dünyanın dört bir tarafına ulaştırmayı hedefleyen Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi ile Derme Kadın Kooperatifimize de yer tahsisi yaparak, bayanlarımızın da tanıtım ve turizm yatırımlarımıza daha fazla destek vermelerinin önünü açtık. ‘Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma’ projelerimizle evlerimizin ve binalarımızın dış cephelerini bölgenin sosyal dokusuna uygun bir şekilde dönüşümünü sağladık. Meydanlarımızı, kaldırımlarımızı ve yollarımızı bu bakış açısıyla yeniden düzenledik. Bütün yatırımlarımızı bir bütün halinde gerçeğe dönüştürüp, kültürel ve tarihsel hazinelerimizin hak ettiği değeri görmesi adına çok ciddi yatırımlarda bulunduk. Bununla birlikte yıllarca karakucak güreşleri başta olmak üzere farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Güreş Sahamızı, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği halinde baştan aşağıya düzenleyerek, turizm yatırımlarımıza ciddi katkılar sunacak bir seviyeye ulaştıracağız. Çırmıhtı’mız bu ve benzeri tüm yatırımlarla gezginlerin, gurmelerin, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasına dönüşecektir. Bizler şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte hareket ediyoruz ve hep birlikte güzel projelerin altına imza atıyoruz. Bizler hep birlikte Malatya’yız, hep birlikte Yeşilyurt ve Battalgaziyiz, kentimizi güzelleştirmek adına hep birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de, inceleme gezisinin faydalı ve verimli geçtiğini ifade edip, Kadim Çırmıhtı’nın kültürel ve tarihsel zenginliklerinin ön plana çıkartılmasını sağlayan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, Kahve Konağında misafir ettiği konuklarına kayısı çekirdeğinden yapılan kahveyi ikram edip, gerçekleşen ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu.

Gezi ve inceleme ziyaretinde; AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Kav, Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar da hazır bulundu.