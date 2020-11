Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, merkez üssü Uluköy Mahallesinde yaşanan 4.7’lik depremin ardından bölgeye hareket etti. Mahalle muhtarı ve vatandaşları tek tek ziyaret eden Başkan Güder, “Şuan deprem bölgesindeyiz. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Tüm Malatyalı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte bugün saat: 11.27’de merkez üssü Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesinde yaşanan 4.7’lik depremin ardından bölgeyi ziyaret etti. Uluköy Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gürkan ve Başkan Güder, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depreme Battalgazi Belediyesi’nde yakalandığını ve ciddi bir sarsıntı hissettiğini belirten Güder, “Şuan deprem bölgesindeyiz. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

“Herhangi bir yıkım veya can kaybı yoktur”

Herhangi bir yıkımın ve can kaybının olmadığını açıklayan Uluköy Mahalle Muhtarı Abdulvahap Güngör, “Öğlen saatlerinde merkezi üssü Uluköy 4.7 şiddetinde deprem oldu. Bu deprem çevre illerde de hissedildi. Herhangi bir yıkım veya can kaybı yoktur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, hemen aradılar ve şimdide yanımıza geldiler” ifadelerini kullandı.