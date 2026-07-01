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Başkanlar düzeyinde görüşme! Galatasaray ve Samsunspor arasında dev takas

Galatasaray savunma hattını güçlendirmek için Samsunspor’dan Rick van Drongelen’i gündemine aldı. Transfer için Dursun Özbek ile Yüksel Yıldırım’ın görüşme yapması bekleniyor. Nelsson ve Kazımcan Karataş takası ile yabancı kontenjanı masada.

Başkanlar düzeyinde görüşme! Galatasaray ve Samsunspor arasında dev takas
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yönetimin hedefinde, Rick van Drongelen yer alırken, teknik heyetin oyuncu hakkında olumlu görüş bildirdiği aktarıldı.

BAŞKAN DÜZEYİNDE GÖRÜŞME

Başkanlar düzeyinde görüşme! Galatasaray ve Samsunspor arasında dev takas 1

Kulüp başkanı Dursun Özbek’in, transfer süreci için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile bir araya gelmesinin planlandığı ifade edildi. Görüşmenin, oyuncunun geleceği açısından belirleyici olabileceği belirtiliyor.

BEKLENMEDİK TAKAS

Başkanlar düzeyinde görüşme! Galatasaray ve Samsunspor arasında dev takas 2

Transfer sürecinde Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş isimlerinin takas formülü içinde değerlendirilebileceği öne sürüldü. Ancak yabancı oyuncu kontenjanı, sürecin önündeki en önemli engel olarak gösteriliyor.

NELSSON’UN AYRILIK İHTİMALİ

Başkanlar düzeyinde görüşme! Galatasaray ve Samsunspor arasında dev takas 3

Haberde, Nelsson’un İtalya’ya dönme isteğinin transfer planlarını etkileyebileceği vurgulanırken, Galatasaray’ın savunma rotasyonunu yeniden şekillendirmeye hazırlandığı kaydedildi.

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Süper Lig Samsunspor son dakika galatasaray
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