Başkanlar düzeyinde görüşme! Galatasaray ve Samsunspor arasında dev takas

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yönetimin hedefinde, Rick van Drongelen yer alırken, teknik heyetin oyuncu hakkında olumlu görüş bildirdiği aktarıldı.

BAŞKAN DÜZEYİNDE GÖRÜŞME

Kulüp başkanı Dursun Özbek’in, transfer süreci için Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile bir araya gelmesinin planlandığı ifade edildi. Görüşmenin, oyuncunun geleceği açısından belirleyici olabileceği belirtiliyor.

BEKLENMEDİK TAKAS

Transfer sürecinde Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş isimlerinin takas formülü içinde değerlendirilebileceği öne sürüldü. Ancak yabancı oyuncu kontenjanı, sürecin önündeki en önemli engel olarak gösteriliyor.

NELSSON’UN AYRILIK İHTİMALİ

Haberde, Nelsson’un İtalya’ya dönme isteğinin transfer planlarını etkileyebileceği vurgulanırken, Galatasaray’ın savunma rotasyonunu yeniden şekillendirmeye hazırlandığı kaydedildi.