YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Başkanlar zeytin fidanı dağıttılar

Başkanlar zeytin fidanı dağıttılar

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.02.2020 15:23 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te yoğun ilgi gören Edremit standında Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte zeytin fidanı dağıttı.24’üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Edremit standı büyük ilgi gördü.

İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te yoğun ilgi gören Edremit standında Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte zeytin fidanı dağıttı.
24’üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Edremit standı büyük ilgi gördü. Zeytin ve zeytinyağı, zeytin sabunu, zeytin çayı ve 3 bin zeytin fidanının dağıtıldığı stantta dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler akın etti, stantta fotoğraf çektirdi. Fuarın 3. gününde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Edremit standını ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile birlikte Edremit’te yetişen zeytin fidanlarını vatandaşlara dağıttı. Başkan Selman Hasan Arslan, "Böylesi büyük organizasyonlarda tüm dünyaya Edremit’i tanıtma fırsatını yakalıyoruz. Kentimizin turizm değerini daha da yukarı taşıyabilmek adına ilgili kurum, firma ve ajanslarla görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Edremit’e ve Edremitlilere ilgi ve sevgisini her zaman gösteren sevgili başkanımız Ekrem İmamoğlu’na da ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Devrilen otomobildeki çocuk öldü

Devrilen otomobildeki çocuk öldü

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:44
Sabah
08:09
Öğle
13:27
İkindi
16:10
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Canbay Eczanesi
Merkez
Plevne Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı

Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.