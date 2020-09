Başkanlardan hep birlikte hizmet temennisi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın daveti üzerine Büyükşehir Belediyesinde bir araya geldiler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, belediye başkanları yapılan görüşme sırasında son zamanlarda kamuoyunda Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkanları arasında sorun varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını dile getirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptıkları açıklamada belediye başkanları olarak aralarında herhangi bir sorun olmadığı gibi, Malatya’nın menfaatine olan hemen her türlü işte de birlikte hareket ettiklerini dile getirdiler.

Malatya’ya hizmet etme konusunda her zaman birlik içinde olduklarını ve Malatya’nın menfaatinin her şeyden önce geldiğini söylediler.