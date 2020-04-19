Başkanlardan sokak hayvanlarına destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi’nin, sokak canlıları için ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Başkanların talimatları doğrultusunda Nazilli’nin farklı noktalarına mama ve su konulmaya devam ediyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yeni tip korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için ilçenin muhtelif yerlerine mama bırakıldı. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında Şirinevler Mahallesi, Uzun Çarşı, 23 Nisan Parkı, Zafer Mahallesi Muhtarlığı önü ve şehir merkezinde bulunan besleme ünitelerine kedi ve köpek maması ile birlikte su takviye edildi.

Sabahın erken saatlerinde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada ise Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Sanayi, Menderes Restoran çevresi ile Nazilli ovasına mama ve su bırakıldı. Hayvanların hayatının olumsuz etkilenmemesi için yapılan çalışmalara Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı saha şefi Serdal Güleryüz, Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel, Nazilli Hayvan Severler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, büyükşehir veterinerleri ve gönüllü besleme ekipleri katıldı.

Korona virüsü salgınından hayvanların da olumsuz etkilendiğini söyleyen Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Certel, "Sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilmesi için düzenli olarak beslenmesi gerekir. Sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde böyle bir çalışma yapılmasını takdirle karşılıyorum. Özlem Başkanımızdan da Kürşat başkanımızdan da Allah razı olsun. Örnek bir çalışma. Vatandaşlarımızdan da ricada bulunuyorum. Evde kalalım ama evlerimizin önündeki canlıları unutmayalım. Bir kap su bir kap mama bırakalım" dedi.

