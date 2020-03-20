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Başkanların istişare toplantısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.03.2020 11:21 | Son Güncelleme

Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer’i ziyaret ettiSimav’da gerçekleştirilen ve programa alınan yatırımlar hakkında istişare yapılan ziyarette, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, İl Genel Meclisi Üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, İbrahim Karataş ve Ahmet Şimşek de bulundu.Başkan Biçer, İl Genel Meclis Başkanı Yılmaz’ın nazik ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başkanların istişare toplantısı

Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer’i ziyaret etti
Simav’da gerçekleştirilen ve programa alınan yatırımlar hakkında istişare yapılan ziyarette, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, İl Genel Meclisi Üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, İbrahim Karataş ve Ahmet Şimşek de bulundu.
Başkan Biçer, İl Genel Meclis Başkanı Yılmaz’ın nazik ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Biçer, “İlçemizin siyasi temsilcileri olan AK parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis üyeleriyle birlikte, Simav için gerçekleştirdiğimiz hizmetleri gözden geçirdik. Özellikle jeotermale dayalı organize sera bölgesi için hazırlanan program başta olmak üzere, 2020 yılı içinde öncelik taşıyan yatırım planları hakkında istişarelerde bulunduk. Desteklerinden dolayı İl Genel Meclis Başkanı Yılmaz’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkanların istişare toplantısı

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