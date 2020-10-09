YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkasının kimliği ile tapu satışı yapan Libyalı yakayı ele verdi

Başkasının kimliği ile tapu satışı yapan Libyalı yakayı ele verdi

MUĞLA HABERLERİ  | 09.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, başkasına ait kimlikle tapu işlemi yapmaya çalışan Libya uyruklu bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da başkasının kimliği ile tapu satışı yapılacağını ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Libya uyruklu A.G.’yi takibe almaya başladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, başkasına ait kimlikle tapu işlemi yapmaya çalışan Libya uyruklu bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da başkasının kimliği ile tapu satışı yapılacağını ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Libya uyruklu A.G.’yi takibe almaya başladı. Tapu dairesine giden A.G.’nin tapu satış işlemi yaptığı anda baskın yapan polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda A.G.’nin başkasının kimliği ile satış yaptığı ortaya çıktı. "Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla A.G gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Muğla Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:02
Öğle
12:59
İkindi
16:12
Akşam
18:46
Yatsı
20:00

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Muğla Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eğitim Bir-Sen Şube Divan toplantısı Genel başkan Ali Yalçın’ın katılımı ile yapıldı
Eğitim Bir-Sen Şube Divan toplantısı Genel başkan Ali Yalçın’ın katılımı ile yapıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hat çalışmaları devam ediyor
Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hat çalışmaları devam ediyor
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.