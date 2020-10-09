Başkasının kimliği ile tapu satışı yapan Libyalı yakayı ele verdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, başkasına ait kimlikle tapu işlemi yapmaya çalışan Libya uyruklu bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da başkasının kimliği ile tapu satışı yapılacağını ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Libya uyruklu A.G.’yi takibe almaya başladı. Tapu dairesine giden A.G.’nin tapu satış işlemi yaptığı anda baskın yapan polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda A.G.’nin başkasının kimliği ile satış yaptığı ortaya çıktı. "Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla A.G gözaltına alındı.

