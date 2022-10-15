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Başkent Ankara Koşusu yarın koşulacak

15.10.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Ankara Koşusu yarın koşulacak

Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılı anısına bu yıl ilk kez düzenlenecek Başkent Ankara Koşusu, yarın Eymir Gölü'nde koşulacak.

Eymir Gölü Otopark Alanı'ndan saat 10.00'da başlayacak koşuda sporcular, 5 ve 10 kilometre yol koşusunda yarışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu kurallarına uygun yapılacak yarışma, kulüplü, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
atletizm eymir gölü

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