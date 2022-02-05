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Başkent derbisinde Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü yarın konuk edecek

05.02.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent derbisinde Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü yarın konuk edecek

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, yarın başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Onur Özütoprak düdük çalacak.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanan ligin birinci devresinde oynanan ilk maçta MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-0 yenmişti.

Derbi karşılaşmasının hazırlıklarını Antalya'daki kampta yapan MKE Ankaragücü, kamp programını dün yaptığı antrenmanla bitirdi.

Gençlerbirliği ise MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 5 haftadır üst üste galip gelen MKE Ankaragücü, ligde 14 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 45 puan topladı.

MKE Ankaragücü ligin averajla lideri olan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile aynı puanı paylaşıyor.

Spor Toto 1. Lig'de son galibiyetini 19 Aralık'ta NasaDoge Menemenspor'a karşı alan Gençlerbirliği ise 26 puanla 12. sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği MKE Ankaragücü

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