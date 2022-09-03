Başkent İlçeler Terminali ve balık hali açılışları 7 Eylül'de yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapım çalışmaları sona yaklaşan Başkent İlçeler Terminali ve balık hali açılışlarının 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe otobüslerini tek bir merkezde toplamak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla inşa edilen Başkent İlçeler Terminali ile Yenimahalle Toptancı Hali içerisine inşa edilen yeni balık halinin yapım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

25 araç kapasiteli otogar ile yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen yeni balık halinin açılışlarının 7 Eylül'de yapılacağı duyuruldu.​​​​​​​

