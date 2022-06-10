Başkent Kültür Yolu Festivali galasında oyuncu Zihni Göktay sanatseverlerle buluşacak

Başkent Kültür Yolu Festivali'nin galasında sahnelenecek "Müzikhaller" gösterisinde duayen sanatçı Zihni Göktay konuk oyuncu olarak yer alacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Müzikhaller" adlı gösteri, Başkent Kültür Yolu Festivali kapanış programı gala konserinde sahnelenecek.

Konuk oyuncu olarak gösteride yer alacak duayen isim Zihni Göktay, söyleyeceği "Lüküs Hayat" performansıyla unutulmaz anlar yaşatacak.

Süpervizörlüğünü Mine Tüfekçioğlu ve Elif Erdal'ın yönetmenliğini Can Şıkyıldız'ın üstlendiği tek perde oyunda, Nazlı Uğurtaş, Rojhat Özsoy, Zeynep Kızıltan, Meriç Akay ve Ebru Kaymakçı vokalistlik yapacak.

Türk müzikallerindeki şarkılardan derlenen seçkinin "Müzikhaller" adı altında sanatseverler için yeniden çalınarak seslendirileceği ve danslar eşliğinde izleyenlerle buluşturulacağı etkinlik, 12 Haziran Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.



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