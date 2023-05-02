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Başkentgaz bedelsiz doğal gaz kullanımına ilişkin detayları açıkladı

02.05.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faturalı sayaçların bulunduğu abone grubunda, 24 Nisan - 31 Mayıs arasındaki ilk sayaç okuma işlemi sonucunda tahakkuk edecek geçmiş dönem tüketim faturasının tamamı sıfırlanacak - Ön ödemeli sayaç grubunda bulunan aboneler de faturalı sayaç aboneleri gibi uygulamadan yararlanacak.

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz), bedelsiz doğal gaz kullanımında faturalı sayaçların bulunduğu abone grubunda, 24 Nisan - 31 Mayıs arasındaki ilk sayaç okuma işlemi sonucunda tahakkuk edecek geçmiş dönem tüketim faturasının tamamının sıfırlanacağını ve bu fatura için herhangi bir bedel ödenmeyeceğini bildirdi.

Başkentgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mayıs'ta yayımlanan dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin kararla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, 24 Nisan'dan önceki günlerde yapılan sayaç okumaları sonucunda faturası düzenlenen aboneler uygulamadan, mayıstaki okuma döneminde yararlanacak.

24 Nisan'da yapılan sayaç okuma işlemi sonucunda düzenlenen faturalar ise iptal edildi. Bu faturaları son ödeme gününden önce ödemiş bulunan abonelere ödedikleri tutar, PTT aracılığı ile iade edildi.

ÖN ÖDEMELİ SAYAÇLAR DA UYGULAMADAN YARARLANACAK

Açıklamaya göre, ön ödemeli sayaç grubunda bulunan Başkentgaz aboneleri de faturalı sayaç aboneleri gibi uygulamadan yararlanacak.

Bu kapsamda, konut, merkezi konut (kazan), ibadethane ve cemevi sayaçlarında yapılacak ilk okumadaki endeksten, önceki okumada alınan endeks çıkartılarak, dönem tüketimi belirlenecek ve dönemsel tüketim miktarı kadar doğal gaz ilk gaz alımında abonelerin kartlarına ücretsiz olarak yüklenecek.

BİR YIL BOYUNCA 25 METREKÜP DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ

Öte yandan, bedelsiz ilk faturadan sonraki okuma döneminden başlayarak 1 Mayıs 2024'e kadarki aylık tüketimler için tahakkuk edecek faturaların 25 metreküp kısmı için bedel alınmayacak.

25 metreküplük bedelsiz kısım, faturalı sayaçlar için okuma sonucunda düzenlenecek faturadan düşülerek, ön ödemeli sayaçlar için ise okuma sonucunda tespit edilen tüketim miktarının 25 metreküp kadarlık kısmı için karta gaz yüklenmesi şeklinde uygulanacak.

Uygulama, ilgili aydaki 25 metreküpe kadar tüketim miktarları için geçerli olacak, bu miktarın altındaki tüketim miktarları bir sonraki aya devretmeyecek.

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İkindi
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