Başkentin yarım asırlık pastacısı

BARIŞ GÜNDOĞAN - Hafızlık eğitimi alarak imam hatip okumak için geldiği Ankara'da pastacılıkla tanışan Rizeli Cahit Karateke, 49 yıldır mesleğini severek yapıyor.

Adını, bulunduğu Çankaya'nın Nenehatun Caddesi'nden alan Hatun Pastanesi'nin işletmecisi Karateke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin çarlık döneminde Rusya'da pastacılık yaptığını, Türk-Rus Savaşı sırasında şehit olduğunu söyledi.

Dedesinin tam olarak hangi şehirde şehit olduğunu bilemediklerini anlatan Karateke, "Babaannemi tanıdım ama dedemi tanıma imkanım olmadı. Babaannem, dedemin Leningrad'da pastacılık, fırıncılık yaptığını anlatırdı. Hatta Hemşin'de oturduğumuz taş konağı dedem yaptırmış. Bunları bana hep anlatırdı." dedi.

Bu sebeple pastacılıkla ilgili içinde hep bir ukde olduğunu belirten Karateke, şöyle devam etti:

"Hüseyin amcamın da Ankara'da bir pastanede ustabaşılık yaptığını çocuklarından hep duyuyordum. Zaman zaman Hemşin'e geldiğinde bize kuru pasta ve değişik pastalar getirirdi. Bu mesleğe karşı ilgim o zamandan başlamıştı. Aslında ben Hemşin'de Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberledim, camide benim hafızlık duam da yapılmıştı. Daha sonra Ankara'ya geldim. Burada Hacı Bayram Kur'an Kursu'nda günde 2-3 yaprak tekrar ettim. Amacım imam hatip okuluna girip öğrenim görmekti ancak 16 yaşından gün aldığım için giremedim. Bir imamın yaptığı tüm işleri yapabiliyordum ama bir yasal belgem olsun istiyordum. O da olmayınca yine köylüm olan Fahrettin usta, çalıştığı pastanede bana çıraklık teklif etti. Zaten küçüklükten beri ilgi duyduğum bu mesleğe ilk adımımı atmış oldum."

Böylece 1966'da Gençlik Caddesi'ndeki bir pastanede çırak olarak mesleğe başladığını belirten Karateke, birkaç yıl içinde de kalfa ve usta olduğunu söyledi.

- "50'den fazla usta yetiştirdim"

Değişik pastanelerde çalışmaya devam ettiğini belirten Karateke, "Bu mesleğe girdiğim zaman hayalimde olan tek şey vardı. 'Ben bu mesleği öğreneceğim ve pastane açacağım' diyordum. Allah da nasip etti, 1973'te bu pastaneyi açtım. 49 yıldır burada hizmet veriyorum, 2023'te 50'nci yılımı dolduracağım." ifadelerini kullandı.

İyi bir pastanın, çabuk bozulsa da sadece doğal olan ürünlerden yapılabileceğini belirten Cahit usta, bir işte tutunmak isteyen gençlere ise sabırla ve disiplinle çalışma tavsiyesinde bulundu.

Karateke, bugüne kadar 50'den fazla usta yetiştirdiğini anlatarak, sektörde bu ustaları gördükçe gurur duyduğunu söyledi.

Pastacılığın, her meslekte olduğu gibi sevilerek yapılması gerektiğini vurgulayan Karateke, "Dört çocuğum var, hepsi farklı meslekte, hiçbiri bu işe ilgi duymadı." dedi.

Cahit ustanın en büyük yardımcısı ise 1971'de hayatını birleştirdiği eşi Havva Karateke. 51 yıldır hiç ayrılmadıklarını belirten Cahit Karateke, "Eşimi isterken pastane açma sözü vermiştim, kızı öyle vermişlerdi." diye konuştu.

