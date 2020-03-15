YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentli miniklerden depremzede çocuklara "dostluk bebekleri"

Başkentli miniklerden depremzede çocuklara "dostluk bebekleri"

ANKARA HABERLERİ  | 15.03.2020 10:58 | Son Güncelleme

Ankara’da Osmanlı Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü üyeleri, Elazığlı depremzede çocuklara elleriyle yaptıkları ponpon bebekler gönderdi.Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Osmanlı Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü, önemli bir sosyal projeye imza atarak Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen çocuklara çeşitli hediyeler hazırladı.

Ankara’da Osmanlı Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü üyeleri, Elazığlı depremzede çocuklara elleriyle yaptıkları ponpon bebekler gönderdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Osmanlı Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü, önemli bir sosyal projeye imza atarak Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen çocuklara çeşitli hediyeler hazırladı. Kulübe üye 6-9 yaş arası çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları yaklaşık 100 ponpon bebeği Elazığlı depremzede çocuklara kargoyla gönderdi. Parça ipleri kullanarak ponpon bebek yapan minikler, ayrıca evde kullanmadıkları oyuncaklar ile yazdıkları mektupları da gönderdi.
Çocuk Kulübü üyeleri en güzel toplumsal dayanışmalardan birini sergilerken, 13-14 yaş grubu üyeler de kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereleri depremzede çocuklara gönderdi. Osmanlı Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü üyelerinden 8 yaşındaki Mukaddes Nisan Yarken, “Ponpon bebekleri Elazığ’daki çocuklar için yaptık. Belki sevinirler. Onlar mutlu olunca ben de mutlu olacağım” derken, 8 yaşındaki Emirhan Ceylan ise, “Bu bebekleri Elazığ’da depremde mağdur olan arkadaşlarımıza ulaştıracağız. Onlar mutlu olsunlar diye yaptık” sözleriyle yardımseverliğin önemini bir kez daha hatırlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi:

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi:

Ankara Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:30
Sabah
06:53
Öğle
13:03
İkindi
16:23
Akşam
19:02
Yatsı
20:20

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Aura Eczanesi
Cankaya
Taşkent Eczanesi
Cankaya
Yeni Gizem Eczanesi
Yenimahalle
Kayalar Eczanesi
Mamak
Fatih Eczanesi
Mamak
Durusu Eczanesi
Cankaya
Sılam Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da oto hırsızlarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Ankara'da oto hırsızlarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Kosova'nın bağımsızlığı Atakule'yi aydınlattı

Kosova'nın bağımsızlığı Atakule'yi aydınlattı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.