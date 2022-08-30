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Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resmi geçit töreni düzenlendi

30.08.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resmi geçit töreni düzenlendi

Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar resmi geçit töreni yapıldı.

TBMM Dikmen kapısı önünden başlayan ve askerlerin büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşte, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından oluşan karma bando takımı, marşlar seslendirdi.

Törende Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi dönemlerin askeri üniformalarını giyen "Tarihi Bölük", Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, jandarma ve emniyetin motosikletli timleri de yer aldı.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla kortejdeki asker ve polislere sevgi gösterilerinde bulundu, bandonun seslendirdiği marşlara eşlik etti.

Geçit töreni, yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından Ulus'taki eski Meclis önünde sona erdi.

Atatürk Bulvarı'na çıkan tüm yollar kamyonlarla kapatılırken yürüyüş güzergahı boyunca emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Ulus tbmm eski meclis

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