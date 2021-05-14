YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte bayramın ikinci gününde tam kapanma denetimleri sürüyor

Başkentte bayramın ikinci gününde tam kapanma denetimleri sürüyor

14.05.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kontrol noktalarında görevli polislerle vatandaşlar bayramlaştı

Başkentte Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde tam kapanma denetimleri devam etti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlayan tam kapanma dönemi sürüyor.

Tam kapanmanın başlamasıyla Ankara'da denetim faaliyetlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, bayramın ikinci gününde de mesailerine devam etti.

Kentin özellikle işlek yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polisler denetim gerçekleştirdi.

Denetimde sürücü, yolcu ve yayaların istisna kapsamında yer alıp almadıkları kontrol edildi.

Kontroller sırasında vatandaşlar polis ekiplerinin bayramını tebrik etti.

Öte yandan müminlerin cuma namazı için evlerinin yakınındaki camileri tercih ettiği görüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
Kılıçdaroğlu ve Akşener iftarda buluştuKılıçdaroğlu ve Akşener iftarda buluştu
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Ankara tam kapanma

Ankara Namaz Vakitleri 14 Mayıs Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:28
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
20:02
Yatsı
21:38

Ankara Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Cuma

Anemon Eczanesi
Cankaya
Atakan Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Bilgesu Eczanesi
Cankaya
Deniz Kuzudişli Eczanesi
Cankaya
Emek Eczanesi
Cankaya
Oran Gülay Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe karşılaşmasından umutlu

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe karşılaşmasından umutlu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Gaziantep-Çaykur Rizepspor maçının ardından

Gaziantep-Çaykur Rizepspor maçının ardından

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.