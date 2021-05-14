Başkentte bayramın ikinci gününde tam kapanma denetimleri sürüyor

Başkentte Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde tam kapanma denetimleri devam etti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlayan tam kapanma dönemi sürüyor.

Tam kapanmanın başlamasıyla Ankara'da denetim faaliyetlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, bayramın ikinci gününde de mesailerine devam etti.

Kentin özellikle işlek yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polisler denetim gerçekleştirdi.

Denetimde sürücü, yolcu ve yayaların istisna kapsamında yer alıp almadıkları kontrol edildi.

Kontroller sırasında vatandaşlar polis ekiplerinin bayramını tebrik etti.

Öte yandan müminlerin cuma namazı için evlerinin yakınındaki camileri tercih ettiği görüldü.



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