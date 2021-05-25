Başkentte "Geleneğin Ustaları Fetih" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesince (MGÜ), İstanbul'un fethinin 568'inci yılı dolayısıyla "Geleneğin Ustaları Fetih" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı.

MGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Sanat Galerisi'nde beğeniye sunulan serginin açılışını Rektör Prof. Dr. Erol Parlak, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serda Türkel Oter yaptı.

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümünce hazırlanan sergide, sanatçılar Bahtiyar Hıra, Duygu Orak İnce, Kadir Sakoğlu, Mehmet Karslı, Memnune Birkan, Müzeyyen Bilgiç ve Nurten Ünver'in hat, tezhip, minyatür, ebru, kat'ı ve cilt alanında 50 eseri yer alıyor.

Sergi, 4 Haziran'a kadar MGÜ Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

