YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte inşaatı tamamlanmayan 35 katlı otelde çıkan yangında hasar oluştu

Başkentte inşaatı tamamlanmayan 35 katlı otelde çıkan yangında hasar oluştu

29.06.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte inşaatı tamamlanmayan 35 katlı otelde çıkan yangında hasar oluştu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaatı tamamlanmayan 35 katlı otelin üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Uğur Mumcu Caddesi'ndeki inşaatı bitmeyen 35 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangın dolayısıyla binada hasar oluştuğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü siyasetçilerin gözdesi! Her birini tek tek hazırlıyorÜnlü siyasetçilerin gözdesi! Her birini tek tek hazırlıyor
Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ olduHacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu
Anahtar Kelimeler:
yangın

Ankara Namaz Vakitleri 29 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:16
Öğle
12:57
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Salı

Asel Eczanesi
Cankaya
Atakan Eczanesi
Cankaya
Beşparmak Eczanesi
Cankaya
İlkem Eczanesi
Cankaya
İncesu Tarman Eczanesi
Cankaya
Kentpark Eczanesi
Cankaya
Yeşiltepe Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.