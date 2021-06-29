Başkentte inşaatı tamamlanmayan 35 katlı otelde çıkan yangında hasar oluştu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaatı tamamlanmayan 35 katlı otelin üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Uğur Mumcu Caddesi'ndeki inşaatı bitmeyen 35 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangın dolayısıyla binada hasar oluştuğu öğrenildi.



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